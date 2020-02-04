الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: ما يحدث في ليبيا فضيحة وأشعر بالإحباط الشديد إزاء مجريات الأمور هناك

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 فبراير 2020 - 18:44
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