الأناضول: إغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية في بغداد إثر سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 يناير 2020 - 19:13
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