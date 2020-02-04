الأناضول: وصول 80 سودانيا إلى مطار الخرطوم قادمين من ليبيا عقب رفضهم استمرار العمل بعقود مع شركة «بلاك شيلد» الإماراتية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 فبراير 2020 - 17:34
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