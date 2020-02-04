الأناضول: وصول 80 سودانيا إلى مطار الخرطوم قادمين من ليبيا عقب رفضهم استمرار العمل بعقود مع شركة «بلاك شيلد» الإماراتية

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الثلاثاء، 04 فبراير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:01
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:20
|المغرب
|18:42
|العشاء
|20:12
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:01
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:20
|المغرب
|18:42
|العشاء
|20:12
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:01
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:20
|المغرب
|18:42
|العشاء
|20:12
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:01
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:20
|المغرب
|18:42
|العشاء
|20:12
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:01
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:20
|المغرب
|18:42
|العشاء
|20:12
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:01
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:20
|المغرب
|18:42
|العشاء
|20:12
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