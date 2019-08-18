الأوضاع الأمنية والسياسية.. محاور لقاء «باشاغا» بالسفير الأمريكي الجديد

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فـتحي باشاغا، السفير الأمريكي لدى لـيبيـا ريتشارد نورلاند، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديدًا للولايات المتحدة الأمـريكية لدى لـيبيـا.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تـطوير الـعلاقات الـثنائية بـين الـبلديين فـي عـدة مـجالات أمـنية والـتعاون مـع الـمؤسسات الأمـنية الأمـريكية المختصة فـي مجالات المعلوماتية والجنائية سواء كان منها مختصاً بمكافحة الإرهاب والمخدرات ومنها ما هو مختصاً في مجال إنفاذ القانون.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، أوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبك، أن اللقاء كان طويلاً ومُثمراً للغاية مع السفير الأمريكي الجديد، حيث تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية والسياسية جراء العدوان الذي تـعرضت له العاصمة طرابلس من قِبل قوات حفتر.

وأكد باشاغا للسفير الأمريكي أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة والمعترف بها دولياً وذلك وفق القرار (2259) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.