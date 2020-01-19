الإعلان الختامي لمؤتمر برلين يدعو الأطراف الليبية إلى خطوات متبادلة

جاء ذلك في الإعلان الختامي للمؤتمر الذي عُقِد الأحد بالعاصمة الألمانية حول الأزمة الليبية.

تعهد المشاركون في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

ونقلت وسائل إعلامية تفاصيل الإعلان الختامي لمؤتمر برلين الذي يناقش الأزمة الليبية، حيث تعهد المشاركون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

كما أكد الإعلان أن الوضع في ليبيا يُهدد الأمن والسلم العالميين، موضحاً أن في ليبيا أرضاً خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

ورحب الإعلان الختامي بخفض العنف في ليبيا، داعياً إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة.

وأيضاً دعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب. وتعهد الإعلان الختامي باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970.

هذا واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وخليفة حفتر.