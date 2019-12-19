الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات «بركان الغضب» بالمحور الغربي عقب اجتماع ضم كافة وحدات المنطقة العسكرية الغربية بمدينة الزاوية.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 19 ديسمبر 2019 - 18:37
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