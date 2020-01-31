الإمارات تُزود حفتر في ظرف أسبوعين بـ3 آلاف طن من المعدات العسكرية

عملية التموين والنقل تمت عن طريق طائرة يملكها ولي عهد أبوظبي. [أرشيف/إنترنت]

كشف موقع “انتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي، عن تزويد الإمارات حفتر في ظرف أسبوعين بما يقرب من 3 آلاف طن من التجهيزات والمعدات العسكرية، وهو ما يعادل الدعم الذي قدمته له خلال العام الماضي.

وقال الموقع الفرنسي إن عملية التموين والنقل قامت بها الخطوط الجوية “جينس آير” المسجلة في كازاخستان، وتمت عن طريق طائرة “أنتونوف 124” التي يملكها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تحت مسمى شركة “مكاسيموس” للشحن الجوي، والتي يعتقد أنها شاركت في نقل معدات استخدمت في وقت سابق في حرب اليمن.

وأشار موقع “أنتلجنس أونلاين” إلى أن تعزيز الدعم الإماراتي لحفتر يأتي بالتزامن مع تشكيل الإمارات لما سمته خلية ليبيا لمتابعة الشأن الليبي.

ونوه الموقع الفرنسي بأن الدعم الروسي لحفتر صار رمزيا أكثر منه واقعيا بعد أن قلص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه له في سياق المفاوضات مع تركيا.