الاتحاد الأوروبي: سنسهم في مراقبة وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة

أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل فونتيليس، بياناً مشترك، الاثنين، بشأن مؤتمر برلين الدولي الذي عُقِد الأحد بشأن الأزمة الليبية.

وجاء في البيان أن الدول والمنظمات الحاضرة اتفقت على 55 نقطة، حيث التزم المشاركون بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير وتقديم المزيد من الدعم العسكري للأطراف التي من شأنها أن تعرض الهدنة للخطر.

كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن المتابعة السريعة، وهذه خطوة هامة إلى الأمام، بحسب البيان.

وأضاف البيان:

وكاتحاد أوروبي، نؤكد مجدداً أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في ليبيا هو من خلال جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي وضعت احتياجات كل الشعب الليبي في المقدمة. فالعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون هي وحدها التي يمكن ان تنهي الصراع وتحقق السلام الدائم. إننا ندعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، لما فيه مصلحة الاستقرار والرخاء الإقليميين. وهذا مهم أيضا بالنسبة لأوروبا.

ونوه البيان بأن الاتحاد الأوروبي انخرط في الأسابيع الأخيرة، مع الشركاء الليبيين والإقليميين والدوليين للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية.

وأشار إلى أن هذه هي الخطوة الأولى المهمة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بالقيام بدور هام في متابعة مؤتمر برلين، وسوف يفكر في كيفية الإسهام علي أفضل وجه في مراقبة وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة.

هذا وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء، مساهمة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ اتفاق مؤتمر برلين.