الاتحاد الأوروبي: مؤتمر برلين الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا

شدّد الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “بيتر ستانو” على أن الوضع الحالي في ليبيا يستدعي دعم الجميع لعمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وعملية برلين التي قال إنها الطريق الوحيدة الواجب اتباعها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن “ستانو” قوله، إن الأوروبيين يرون دعم الأطراف المتقاتلة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في هذا البلد وفي عموم المنطقة، وفق قوله.

وأكد على أنه من المهم أن تحترم كافة الأطراف الدولية قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأكد “ستانو” تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والإجراءات المؤدية إلى وقف إطلاق النار بهدف الوصول إلى مفاوضات سياسية.