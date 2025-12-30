الباعور يبحث تعزيز التنسيق مع سفير ليبيا لدى باكستان

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، اجتماعًا تشاوريًا بديوان الوزارة، مع مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية الحسن محمد رابحة، وسفير دولة ليبيا لدى جمهورية باكستان الإسلامية معمر زايد عبد المطلب.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وباكستان، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة، بما يدعم مسار العلاقات الثنائية ويضمن انسجامها مع الأطر والقنوات الدبلوماسية المعتمدة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الاجتماع أهمية التواصل المنتظم بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية، والالتزام بالآليات والقنوات الرسمية في إدارة العلاقات الخارجية، بما يعزز مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، ويسهم في توحيد المواقف وتطوير العمل الدبلوماسي الليبي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات وزارة الخارجية والتعاون الدولي الرامية إلى تفعيل دور الإدارات المختصة والسفارات الليبية في الخارج، وتعزيز التنسيق الداخلي بما ينعكس على حضور ليبيا الدبلوماسي وعلاقاتها الإقليمية والدولية.