البحرية الليبية تنفي مزاعم إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية ضدها

قال مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، إنهم تابعوا ما نشرته إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البحر قُبالة الساحل الليبي تحت غطاء إنقاذ بشر وتدعى (AlanKurdi) عبر حسابها على تويتر بأنها تعرضت لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بالبحر.

وقال المكتب في بيانه، السبت:

وكعادة هذا النوع من المنظمات فإنها لا تخجل من اتهام حرس السواحل والقوات البحرية الليبية منذ الوهلة الأولى حتى لو ثبت لاحقا عدم صحة تلك المزاعم لأنها مطمئنة أن ليس هناك من سيلاحقها قانونيا أو أدبياً لا من قِبل الدولة الليبية صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها أو من قِبل الاتحاد الاوروبي ولا المجتمع الدولي جراء تلك الأفعال غير الأخلاقية والتي لا تصدر عن جهات معتبرة وتحترم ذاتها وعملها والقيم الإنسانية عموما.

وتابع:

ونحن كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة ونؤكد أن دورياتنا لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد لأية قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها. ونتحدى تلك التي تدعى (AlanKurdi) أن تأتي بالدليل الذي يفند ما ذكرناه، ولن تستطيع فعل ذلك ليقيننا بصدق ما نقوله، وإننا ندرك أن قولهم الإفك ذاك يراد به – كسعيهم دوما – تشوية صورة حرس السواحل والبحرية الليبية وإظهارها كمجموعات مليشياوية غير منضبطة ولا يتحكم فيها وتستطيع بذلك تحقيق مزيداً من الضغط على الجانب الأوروبي والايطالي خاصة واحراج حكوماتها بغرض عرقلة التعاون الإيجابي بينهم وبين البحرية الليبية وحرس السواحل خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية التي حققت الكثير من المكاسب الإيجابية في ذلك الإطار.

وطالب البيان الجهات الليبية ذات الاختصاص متابعة هذه الافتراءات والادعاءات بشكل قانوني وسياسي، ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية بلجمها عن غيها وعن أعمالها غير القانونية، بحسب البيان.



كما أكد البيان على عدم تنازل القوات البحرية عن حقهم في فرض السيادة البحرية على كامل المياه الليبية.

وأضاف البيان.