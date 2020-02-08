البرلماني العربي: «صفقة القرن» اتفاق من طرف واحد ولا تمثل خطوة باتجاه السلام

معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين. [أرشيف/أر تي]

أكد الاتحاد البرلماني العربي، رفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وشدد الاتحاد في بيانه الختامي، عقب اجتماعه الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، على أن “صفقة القرن”، اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل والشامل.

كما أكد أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على الوضع النهائي.

وشدد البيان على أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يُهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام ويمهد لافتعال حرب دينية ستكون إسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها.

ونوه بضرورة أن تكون المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة.

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