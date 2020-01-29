البرلمان الأوروبي يُصادق بشكل نهائي على خروج بريطانيا من التكتل

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، وبشكل نهائي، على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وخلال جلسة له اليوم، صادق البرلمان الأوروبي على خروج بريطانيا من الاتحاد بأغلبية الأصوات.

وقبيل التصويت، قال منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بالبرلمان الأوروب يجاي فيرهوفشتات، إنهم سيفتقدونا بريطانيا، لكنه في ذات الوقت حث المشرعين في البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج “قاس” لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وألقى فيرهوفشتات التحية على المشرعين البريطانيين بالبرلمان، وأضاف:

من المحزن أن نرى مغادرة دولة حررتنا مرتين، وقدمت الدماء مرتين لتحرير أوروبا.

وتوقع البرلماني أن تعود بريطانيا في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي، وتابع يقول:

هذا تصويت وليس وداع، إنه كقول إلى اللقاء فقط .

هذا وصادقت الملكة إليزابيث الثانية رسمياً، في وقت سابق الشهري الجاري، على القانون المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر الحالي.

ووقعت ملكة بريطانيا، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسمياً على صفة القانون.

وأبلغ نائب رئيس مجلس العموم للبرلمان البريطاني، نايجل إيفانس، بحسب التلفزيون المحلي، النواب بتوقيع الملكة على مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

من جانبه صادق مجلس العموم البريطاني، نهائيا على اتفاق “بريكست”، ليفسح المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر مجلس العموم البريطاني، بشكل نهائي، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق “بريكست” الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

وتم تمرير نص الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في المجلس، حيث يتمتع جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019.

هذا ومن المتوقع الآن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات لإعطاء الاتفاق بين لندن وبروكسل حول “بريكست” صفة القانون الدولي، بعد أن خاض الجانبان مفاوضات متوترة حول شروط انسحاب المملكة المتحدة أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي.

وينص التشريع على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الحالي، لتبدأ بعد ذلك فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.