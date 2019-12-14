البرلمان الأوروبي يُعرب عن قلقه من تهديدات حفتر باقتحام طرابلس

أعرب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية “أندريا كوزولينو”، عن قلقه إزاء التهديدات الأخيرة التي أطلقها خليفة حفتر حول اعتداء واسع النطاق على العاصمة طرابلس.

ودعا “كوزولينو” في بيان له، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل لإدانة مثل هذه التهديدات، ومنع ما وصفه بـ”حمام الدم”.

هذا وأعلن خليفة حفتر، الخميس، ما أسماه “ساعة تحرير طرابلس”، وذلك للمرة الرابعة خلال 9 أشهر.

وأمر حفتر في خطابه المرئي، قواته بالتقدم نحو وسط العاصمة طرابلس فيما وصفها بـ”عملية التقدم الحاسمة والكاسحة”.