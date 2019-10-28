البرلمان البريطاني يرفض مقترح رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مُبكرة

رفض البرلمان البريطاني، الاثنين، مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون، بشأن إجراء انتخابات مُبكرة في الـ12 من ديسمبر القادم، والذي يسعى من ورائه إلى كسر الجمود السياسي بشأن اتفاق بريكست لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوت 299 نائبا لصالح اقتراح جونسون في حين صوت 70 ضده، وبموجب القانون لم يحصل جونسون على تأييد ثلثتي البرلمان المؤلف من 650 عضوًا حتى يستطيع تمرير اقتراحه.

وفي أول تعليق له، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيمرر مشروع قانون جديد في البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.

يأتي ذلك في حين أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب المملكة المتحدة للحصول على تعديل للخروج من الاتحاد حتى 31 يناير 2020.

وأكد أنه من المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار من خلال إجراء مكتوب.

هذا وتقبل الدول الأعضاء من حيث المبدأ تأجيلاً لتفادي خطر بريكست غير منظم، لكن بعضها، وخصوصاً فرنسا، تثير جدلاً حول مدة التأجيل.

يُشار إلى أنه وبعد منح لندن تأجيلاً جديداً، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبب جدلاً في لندن.