البرلمان التركي يعقد جلسة استثنائية للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا

صادق البرلمان التركي في وقت سابق، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري. [رويترز]

كشفت وسائل إعلام تركية، السبت، عن سعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لعقد جلسة برلمانية طارئة استثنائية للتصديق على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا الأسبوع المقبل.



وبحسب ما أفادت وكالة أنباء دوغان، فإن رئاسة حزب العدالة والتنمية، أبلغت نوابها في البرلمان التركي، أن مقترح مذكرة نشر قوات تركية إلى ليبيا من الحكومة، سيتم إرسالها إلى البرلمان يوم الاثنين 30 ديسمبر المقبل.



وأشارت إلى أنه من المرجح عقد الجمعية العامة ظهر الخميس 2 يناير المقبل.



وطالبت رئاسة الحزب الحاكم، نواب العدالة والتنمية بعدم التغيب عن عن جلسة المصادقة على إرسال القوات التركية إلى ليبيا.

يأتي ذلك في حين صادق البرلمان التركي، في وقت سابق الشهر الجاري، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري والتي جرى توقيعها الشهر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.