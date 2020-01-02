البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 يناير 2020 - 16:45
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