البرلمان التركي يُناقش الخميس تفويض إرسال جنود إلى ليبيا

صادق البرلمان التركي في وقت سابق على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري. [الأناضول]

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب،دعا الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

ولفت شنطوب في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، الاثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بارسال قوات إلى ليبيا.

وأوضح أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، وطلب من النواب حضورها.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، في وقت سابق، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب حكومة الوفاق الوطني الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

يشار أن البرلمان التركي كان دخل في عطلة لغاية 7 يناير/ كانون الثاني المقبل عقب مداولات الموازنة.

هذا وصادق البرلمان التركي، في وقت سابق الشهر الجاري، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري والتي جرى توقيعها الشهر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.