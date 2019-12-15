البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم.. محور لقاء «السراج» بالرئيس التركي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، بالقصر الرئاسي بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وعبر السراج في بداية اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.