البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم.. محور لقاء «السراج» بالرئيس التركي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، بالقصر الرئاسي بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وعبر السراج في بداية اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.
من جانبه عبر الرئيس أردوغان عن ترحيبه بلقاء رئيس المجلس الرئاسي، مجدداً دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ومشيداً بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعاً عن العاصمة الليبية وعن مدنية الدولة.
وبحث الرئيسان خلال اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وجدد الرئيس التركي استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني الشرعية ذلك في إطار مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني.
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