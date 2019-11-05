«البريقة للنفط» تُؤكد توفر الوقود وتدعو إلى عدم الانجرار وراء الشائعات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول الناقلة “أنوار ليبيا” لميناء طرابلس البحري محملة بحوالي 33,000,000 مليون لتر، من منتج البنزين ومُباشرة الضخ بعد رسوها علي الرصيف للبدء في تزويد المحطات مباشرة والتابعة لشركات التوزيع (الراحلة -نفط ليبيا- الشرارة الذهبية والطرق السريعة).

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الناقلة النفطية “أنوار افريقيا” كانت قد أنهت عملية تفريغ شحنتها من وقود بنزين السيارات بعد أن كانت قد شرعت بعمليات الضخ والتفريغ مساء الثلاثاء الماضي.

