البعثة الأممية تؤكد خلو مطار زوارة من أي مظاهر عسكرية

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا إدانتها للهجمات التي شنها طيران قوات حفتر على مطار زوارة، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار.

وأعلنت البعثة في بيان السبت، إيفادها وفدًا من البعثة الأممية إلى مطار زوارة.

وقالت البعثة الأممية في بيانها:

وبعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة. وكان تقييم البعثة بأنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري لمطار زوارة وهو منشأة مدنية.

وكرر البيان تأكيد البعثة على أن أية هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

هذا وستقوم البعثة بمشاطرة المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال زيارة مطار زوارة اليوم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، كما فعلت مع التقييمات التي أجرتها البعثة في أعقاب حوادث أخرى مماثلة، بحسب البيان.

وزارت لجنة من بعثة الأمم المتحدة مطار زوارة الدولي للتأكد من خلو المطار من أي مظاهر عسكرية.

حيث قامت اللجنة بالتجول داخل مرافق المطار والوقوف على الأضرار التي لحقت بالمهبط ومبنى هيئة السلامة الوطنية نتيجة قصف طيران حفتر.

يُذكر أن مبنى السلامة الوطنية لازال تحت الإنشاء.

من جهته أكد المجلس البلدي وإدارة مطار زوارة الدولي أن المطار خالي من أي مظهر عسكري، مُطالبين الأمم المتحدة ضرورة إتخاد الاجراءات اللازمة وحماية المرافق المدنية وسلامة موظفي المطار.