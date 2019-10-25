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البعثة الأممية تُدين الهجمات المُتكررة على المرافق الصحية

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 أكتوبر 2019 - 19:52
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الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن 58 هجوما على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019. [سوشيال ميديا]
أدانت بعثه الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشده الهجمات على أي أهداف مدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية.

وأشارت البعثة في بيان، الجمعة، إلى توثيق الأمم المتحدة ما لا يقل عن 58 هجوما على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019، حتى الـ25 من أكتوبر الجاري.

كما نفت البعثة نفياً قاطعاً ما قالت إنها شائعات تفيد بأنها تلقت إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية العاملة جنوب طرابلس ونقلتها إلى أحد أطراف النزاع.

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وجددت تأكيدها بأنها لم تتلق أية إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية ولم تقم بتزويد أي طرف من أطراف النزاع بها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليببا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جرائم حرب، ويتعين في جميع الأوقات الحيطة الكلية واحترام مبادئ التمييز والتناسب احتراماً كاملاً وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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