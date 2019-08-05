البعثة الأممية تُعرب عن قلقها من استمرار أعمال العنف في مرزق

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار أعمال العنف في مدينة مرزق، بما في ذلك تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية من قِبل طيران قوات حفتر والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا المدنيين.

كما أعربت البعثة أيضا في بيان الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق والتي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يربو على 20 شخصا وإصابة الكثيرين، وفقًا للبيان.

وأوضح البيان أن الهجمات العشوائية تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم حرب.

ونقل البيان دعوة الأمم المتحدة السلطات إلى التحقيق في التصعيد الأخير في مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون، مشيرًا إلى تواصل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف في مرزق ومراقبة الوضع بشكل فعال من أجل الوقوف على الحقائق، بحسب البيان.