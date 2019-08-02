البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تنفي تسجيل حالات وفاة

نفت البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عن البعثة قولها، إن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة، حيث دخلت 3 حالات للعناية الفائقة، فيما ستدخل حالة أخرى لقسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، و3 حالات أخرى لتجبير كسور فيما أجرت 7 حالات جلسات غسيل كلوي.

يشار إلى أن البعثة الطبية كانت قد افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وأجرى 2086 حاجًا كشوفات طبية منذ أن شرعت فرق البعثة في افتتاح عيادتين واحدة للنساء وأخرى للرجال في الـ24 من يوليو الماضي.

ويتكون فريق البعثة الطبية للحج لموسم 2019 من 39 عضوا يتوزعون بين أطباء وعناصر تمريض وصيادلة وإداريين.

هذا وبلغت إحصائية الحجاج الليبيين الواصلين إلى الأراضي المقدسة حتى الآن 6.125 حاجا من مختلف المدن الليبية، وتستمر رحلات التفويج إلى الـ5 من أغسطس الجاري.