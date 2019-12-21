الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

البعثة الليبية بنيويورك ترد على الاحتجاج المصري على مذكرتي التفاهم مع تركيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 21 ديسمبر 2019 - 16:11
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الدولي المهدي المجربي. [إنترنت]
وجهت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة خطابا لرئيس مجلس الأمن؛ ردت فيه على احتجاج الحكومة المصرية على توقيع ليبيا مذكرتي تفاهم مع تركيا.

وقالت البعثة في خطابها؛ إن توقيع مذكرتي التفاهم لم ينتهك الاتفاق السياسي باعتبار أن هذه التفاهمات تتولاها السلطة التنفيذية ويعتمدها المجلس الرئاسي.

وأشار الخطاب إلى رفض حكومة الوفاق التدخل في شؤونها من أي دولة، وهي حرة في إبرام أي اتفاقات مع من تريد، وفق نص الخطاب.

ونوهت البعثة الليبية بأنه كان على مصر التعبير عن رفضها للمذكرتين عن طريق الآليات المنصوص عليها في القانون الدولي، مؤكدة أن الحكومة المصرية، هي من ينتهك القانون الدولي بتعاملها مع حفتر ودعمه بالسلاح والعتاد.

محتوى ذو صلة
استمرار حالات سرقة الأسلاك الكهربائية

كما رفض خطاب البعثة تسمية الجيش التابع للوفاق بمليشيات الغرب؛ قائلة إن ما تواجهه طرابلس من عدوان، سببه التدخل الصارخ من بعض الدول التي تزود حفتر بالسلاح وتتعامل معه وتستقبله، وهو ما يخالف قرارات مجلس الأمن التي تحظر التعامل مع أي أجسام موازية لحكومة الوفاق.

 

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن