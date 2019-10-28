البنتاغون يُعلن عن احتجاز رجلين خلال عملية قتل «البغدادي»

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، احتجاز القوات الأمريكية رجلين خلال العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها الولايات المتحدة في مدينة إدلب السورية، ليل السبت/الأحد، والتي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وفي مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، رفقة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، للحديث حول العملية العسكرية، قال ميلي إن القوات الأميركية تحتجز الرجلين في مكان آمن.

وأشار إلى أن بقايا جثة البغدادي يتم التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع، دون أن يوضح أي تفاصيل إضافية.

كما شدّد رئيس هيئة الأركان المشتركة بأن العملية كانت أميركية فقط، نافيا التقارير التي تُشير إلى مشاركة أي قوات أخرى.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الموقف الأمني لا يزال معقدا في سوريا رغم مقتل البغدادي، منوهًا بأن مقتله لن يخلص العالم من الإرهاب أو ينهي النزاع في سوريا لكن موته يعد رسالة لكل من يدعم الإرهابيين وإيذاء الشعب الأميركي، وفق قوله.

وأكد إسبر بأن وجود القوات الأميركية في سوريا يتركز على منع وصول تنظيم داعش لحقوق النفط، مشيرا إلى أنها توفر تمويلا لقوات سوريا الديمقراطية، التي تساهم في الإشراف على المحتجزين من عناصر التنظيم.

وأضاف يقول: