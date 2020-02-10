البيان الختامي للقمة الأفريقية يرفض التدخلات الخارجية التي تقوض العملية السياسية في ليبيا

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|07:56
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:24
|المغرب
|18:47
|العشاء
|20:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|07:56
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:24
|المغرب
|18:47
|العشاء
|20:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|07:56
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:24
|المغرب
|18:47
|العشاء
|20:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|07:56
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:24
|المغرب
|18:47
|العشاء
|20:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|07:56
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:24
|المغرب
|18:47
|العشاء
|20:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|07:56
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:24
|المغرب
|18:47
|العشاء
|20:17
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