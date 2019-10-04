«التايمز»: عشرات المرتزقة الروس قُتِلوا في غارة جوية بليبيا

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، الجمعة، عن مقتل العشرات من المرتزقة الروس في غارة جوية بليبيا خلال الأيام الماضية.

وأكدت الصحيفة في مقالها أن مئات المرتزقة الروس تجندهم مجموعة فاغنر للقتال مع قوات حفتر.

وأشارت إلى قيام هؤلاء المرتزقة بتشغيل المدفعية والطائرات بدون طيار وبتزويد قوات حفتر بالقدرات اللوجستية، بحسب الصحيفة.

هذا ونشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، تقريراً الشهر الماضي، قالت فيه إن أكثر من 100 مرتزق روسي مرتبطون بشركة فاغنر الأمنية الروسية يقاتلون في الصفوف الأمامية لقوات حفتر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن المرتزقة الروس الذين يقاتلون في ليبيا جاؤوا عبر تفاهم مع رئيس شركة “فاغنر” يفغيني بريجوزين، المشهور باسم طباخ بوتين.

وأشار التقرير إلى أن المرتزقة وصلوا مطلع شهر سبتمبر الجاري لدعم قوات حفتر، منوهًا بمقتل بعضهم أثناء المعارك الدائرة في محيط العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك في حين نقلت صحيفة “ذا تايمز” عن مصدر بالحكومة البريطانية قوله، في وقت سابق، إن المخابرات الغربية تمكنت في مارس الماضي من تحديد موقع 300 من المرتزقة التابعين لفاغنر يتمركزون آنذاك في مينائي طبرق ودرنة.

يُشار أن “فاغنر” هو اسم تُعرف به مجموعة من المرتزقة الروس، وتمارس أنشطتها بتنسيق تام مع الحكومة الروسية، ولها عدد من الأنشطة والعمليات في الخارج نيابة عن القوات الحكومية الروسية، للتهرب من المسؤولية القانونية المترتبة عن أنشطة هذه المجموعة.