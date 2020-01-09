الرئيسية | عربي ودولي

التحالف الدولي يُعلّق رسمياً أنشطته ضد تنظيم «داعش» في العراق

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 يناير 2020 - 19:29
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف مواصلة القتال ضد تنظيم داعش. [أرشيف/إنترنت]

علّق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أنشطته العسكرية في العراق.

وقال التحالف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه سيركز عمله على حماية القواعد العراقية، التي تستضيف جنود التحالف.

وأوضح أن الأنشطة التي تم تعليقها، تشمل التدريب مع الشركاء العراقيين، ودعم عملياتهم ضد تنظيم الدولة.

وأضاف التحالف الدولي:

إننا ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية، وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد الماضي.

وأعرب التحالف الدولي عن اعتقاده أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف من بينهم العراق، مواصلة القتال ضد تنظيم داعش.

محتوى ذو صلة
الرئيس التونسي والمستشارة الألمانية يُشددان على الحل السلمي للأزمة الليبية
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن