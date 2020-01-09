التحالف الدولي يُعلّق رسمياً أنشطته ضد تنظيم «داعش» في العراق

من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف مواصلة القتال ضد تنظيم داعش. [أرشيف/إنترنت]

علّق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أنشطته العسكرية في العراق.

وقال التحالف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه سيركز عمله على حماية القواعد العراقية، التي تستضيف جنود التحالف.

وأوضح أن الأنشطة التي تم تعليقها، تشمل التدريب مع الشركاء العراقيين، ودعم عملياتهم ضد تنظيم الدولة.

وأضاف التحالف الدولي:

إننا ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية، وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد الماضي.

وأعرب التحالف الدولي عن اعتقاده أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف من بينهم العراق، مواصلة القتال ضد تنظيم داعش.