الجزائر.. «تبون» رئيسا للبلاد من الدور الأول للانتخابات

تمكن المرشح في الانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، من الفوز في الدور الأول من الاقتراع بنسبة 58.15.

وأُعلِن فوز رئيس الوزراء السابق بأكثر من نصف عدد الأصوات مما يلغي الحاجة لإجراء جولة ثانية.

وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس بلغت 40%، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أنها نسبة مرتفعة بما يكفي لتبرير قرار إجراء انتخابات على الرغم من المقاطعة.

وعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، مؤتمرا صحفيا، الجمعة، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وأكد شرفي فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83 بالمئة.

وهنأ رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، الشعب والجيش والأمن “لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات”.

يُشار أن عبد المجيد تبون شغل منصب وزير الإسكان إبان حكم بوتفليقة ثم تولى رئاسة الحكومة لفترة وجيزة.