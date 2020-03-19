الجزائر تُعلن تسجيل تاسع وفاة بفيروس كورونا

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:47
|الشروق
|07:12
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:18
|العشاء
|20:48
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:47
|الشروق
|07:12
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:18
|العشاء
|20:48
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:47
|الشروق
|07:12
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:18
|العشاء
|20:48
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:47
|الشروق
|07:12
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:18
|العشاء
|20:48
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:47
|الشروق
|07:12
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:18
|العشاء
|20:48
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:47
|الشروق
|07:12
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:42
|المغرب
|19:18
|العشاء
|20:48
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