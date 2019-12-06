الجزائر.. مناظرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، عن مناظرة وصفتها بـ”التاريخية”، سيشارك فيها مرشحي الانتخابات الرئاسية، الجمعة، وسيتم بثها عبر التلفزيون الرسمي.

وأفاد موقع “النهار” الجزائري بأن المناظرة التي تحمل عنوان “الطريق إلى التغيير” ستتم خلالها مناقشة 4 مواضيع تتشكل من 13 سؤالا يوجه إلى كل مترشح.

وتغطي المواضيع التي سيتم التطرق إليها المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مجال التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.

وتخضع المناظرة، التي تنطلق الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، إلى القرعة لتحديد ترتيب المترشحين في موقع التصوير، وتحديد المترشح الأول الذي يتناول الكلمة.

ويلتزم المترشحون أثناء المناظرة، باحترام مجمل القواعد المنصوص عليها في “ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية”، كما تم تعيين محضر قضائي للإشراف على عملية القرعة بحضور ممثلي المترشحين.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث سيتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب “جبهة المستقبل”، وعلي بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات”، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب “حركة البناء الوطني”.