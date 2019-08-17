الجمارك التونسية تنفي وجود أي مُماطلة أو تعطيل للمسافرين الليبيين بمعبر رأس إجدير

قال المتحدث الرسمي للجمارك التونسية هيثم الزناد إن الوحدات الأمنية في معبر رأس اجدير الحدودي، تحافظ على نسق عملها الاعتيادي لتأمين دخول المسافرين الليبيين إلى الأراضي التونسية.

ونفى الزناد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” وجود أي حالات مماطلة أو تعطيل للمسافرين الليبيين من الجانب التونسي.

وأوضح أن حالات الاكتظاظ التي شهدها المعبر مؤخرا ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي؛ ما أدى إلى توقف منظومة التسجيل من الجانب الليبي، والتي نجم عنها تدفق عدد كبير من المسافرين على الجانب التونسي عند إعادة تشغيل المنظومة من الجانب الليبي.