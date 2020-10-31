الجنائية الدولية تدعو «سيف القذافي» إلى تسليم نفسه للسلطات الليبية

جدد مكتب فاتو بنسودا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الدعوة إلى سيف الإسلام القذافي بتسليم نفسه فورًا إلى السلطات الليبية المختصة حتى يتسنى نقله إلى المحكمة.

وأشار المكتب في تقريره العشرين المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن المحكمة سبق وأن أبلغت مجلس الأمن الدولي في الـ5 من مايو الماضي برفض دائرة الاستئناف بالإجماع الاستئناف المقدم من المتهم ضد قرار القبض عليه، مؤكدة قبول الدعوى المقامة ضده.

وانتقدت المحكمة الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني، لأنها لم تفلح حتى الآن في تأمين القبض على سيف الإسلام، مؤكدة أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتقديمه إلى المحكمة.

يُشار إلى أن مكان سيف الإسلام غير معروف منذ إطلاق سراحه من السجن بشكل غامض قبل نحو 3 سنوات رغم وجود مذكرة توقيف بحقه من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وحول التحقيقات والمهام وأعمال الرصد الجارية بشأن الجرائم المدعى بارتكابها في ليبيا منذ فبراير 2011، قالت المحكمة إن مكتب المدعي العام، تمكن من “إحراز تقدم ملموس في تحقيقاته، وأوفد عددًا من المهام الميدانية، بما في ذلك مهمتان على جانب من الأهمية إلى ليبيا.

وعززت هاتان المهمتان التعاون المتبادل مع السلطات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين، وهاتان المهمتان مكنتا المكتب من جمع أدلة مهمة”.

كما رحب تقرير المكتب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم المبرم بجنيف في 23 أكتوبر الجاري، معبرًا عن أمله أن يؤدي ذلك إلى “تحقيق السلم والاستقرار والمساءلة في ليبيا”.