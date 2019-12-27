الجيش التركي يُؤكد استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا حال تلقي الأوامر

المجلس الرئاسي طلب بشكل رسمي من تركيا الحصول على دعم عسكري. [الأناضول]

أكدت مصادر عسكرية تركية أن القوات المسلحة مستعدة للتوجه إلى ليبيا والقيام بمهامها، حال تلقيها التعليمات.

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع ناديدا شبنم أكطوب، تقييما لأنشطة الوزارة خلال العام 2019، في العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المصادر قولها، تعليقا على موضوع إرسال قوات إلى ليبيا، إن القوات المسلحة التركية مستعدة للقيام بكافة أنواع المهام داخل وخارج تركيا حال تلقيها التعليمات.

يأتي ذلك في حين، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بحكومة الوفاق الوطني قوله، إن المجلس الرئاسي طلب بشكل رسمي من تركيا الحصول على دعم عسكري في المجال الجوي والبحري والبري، لصد الهجوم الذي يشنه حفتر على طرابلس.

هذا وتوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 – 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

وأكّد أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة.

ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، الخميس، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.