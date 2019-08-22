الحبيب الأمين: احذروا حكومة «النِّفاق» وقادة الوهن وتُجار الحرب!

«»قال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يبدو أنه قد نسق لعجزه مخرج ورتب لفشله البقاء بخطة سلام مع خليفة حفتر بختم أبوظبي، وفق قوله.

وأضاف الأمين في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

شكر الله سعي الشهداء والجرحى ليتمكن من الصمود بدمهم حتى لحظة التفاوض لقبول العدوان والجلوس مع المعتدي الانقلابي كما وصفه ذات بيان!.

وتابع:

هذا ما جلبه من لندن وعرضه على حكومته، فانتظروا مبادرة الخذلان.

وفي تغريدة أخرى قال وزير الثقافة الأسبق: