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الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقة نفط بريطانية

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 يوليو 2019 - 22:35
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إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. [أرشيفية/AFP]
قام الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، باحتجاز ومصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إن الناقلة المحتجزة “ستينا إمبيرو” لم تلتزم بقوانين الملاحة.

وفي أول رد لها قالت بريطانيا، الجمعة، إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية:

نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج.

يأتي ذلك في حين عقدت لجنة الطوارئ الحكومية في بريطانيا، اجتماعًا لبحث حادث احتجاز الناقلة.

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من جهتها قالت الشركة المُشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة، نورثرن مارين:

لسنا قادرين على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، و23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات.

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