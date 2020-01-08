الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوماً بـ6 صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار العراقية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 8 يناير 2020 - 01:37
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