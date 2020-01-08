الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوماً بـ6 صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار العراقية

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأربعاء، 08 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:16
|العشاء
|19:46
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:16
|العشاء
|19:46
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:16
|العشاء
|19:46
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:16
|العشاء
|19:46
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:16
|العشاء
|19:46
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:16
|العشاء
|19:46
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