الحكم المحلي تبحث أوجه التعاون مع المجر في تنمية القدرات المؤسساتية

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، الأحد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، القائم بأعمال جمهورية المجر في ليبيا غابور باب.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول بالبحث تأسيس علاقات تعاون ثنائي بين البلدين في مجال الحكم المحلي ولاسيما فيما يتعلق بتنمية القدرات المؤسساتية، وإبداء المشورة الفنية، ودعم المشاريع الفنية، بالشراكة مع الوكالة المجرية للتعاون الدولي.
كما ناقش الطرفان مشروع تنمية القدرات المؤسسية بشكل رسمي، وتقديم المنهجية الفنية لأنشطة الوزارة ومساندة عملية التطوير المؤسساتي للبلديات.
وتم سرد أهم التحديات التي تواجه البلديات وسير عملها وإمكانياتها المتاحة وخيارات منهجية لتنمية مؤسساتها.
واتفق الطرفان على تنظيم حلقات عمل مشتركة، وفعاليات تبادل الرؤى والمقترحات التي من المقرر أن تُفضي إلى وضع خطة عمل تنفيذية لبعض المشاريع الملموسة التي من شأنها أن تستجيب لاحتياجات المواطنين اليومية، وفقاً لمكتب الوزارة الإعلامي.
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