الحكم المحلي تبحث أوجه التعاون مع المجر في تنمية القدرات المؤسساتية

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، الأحد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، القائم بأعمال جمهورية المجر في ليبيا غابور باب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول بالبحث تأسيس علاقات تعاون ثنائي بين البلدين في مجال الحكم المحلي ولاسيما فيما يتعلق بتنمية القدرات المؤسساتية، وإبداء المشورة الفنية، ودعم المشاريع الفنية، بالشراكة مع الوكالة المجرية للتعاون الدولي.

كما ناقش الطرفان مشروع تنمية القدرات المؤسسية بشكل رسمي، وتقديم المنهجية الفنية لأنشطة الوزارة ومساندة عملية التطوير المؤسساتي للبلديات.