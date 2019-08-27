الحكم المحلي تبحث سُبل الاستفادة من المعرفة الدولية في مجالات الحوكمة واللامركزية

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، الثلاثاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء تمحور حول مجالات التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والعمل على تعميق أوجه التعاون والاستفادة من المعرفة الدولية في مجالات الحوكمة واللامركزية.

كما تم مناقشة إمكانية توسيع دائرة دعم البلديات المستهدفة في البرامج المشتركة واستهداف بلديات لم يتم استهدافها سابقا في البرامج والأنشطة الدولية مع تركيز على البلديات المُنتخبة حديثا، وبحث إمكانية تقديم الدعم الفني للجنة نقل الاختصاص واللجان الفرعية القطاعية،

هذا واخذ موضوع إستراتيجية إدارة النفايات الصلبة جانبا مهما من النقاش مع الوزير حيث قدم الممثل المقيم عرضا لطريقة جديدة دولية حديثة كآلية متكاملة لمعالجة مثل هذه المواضيع تتمثل في حلول إبتكارية (Accelator Labs) كتجربة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من دول العالم منها دول في المنطقة حيث يتم بمشاركة أصحاب المصلحة لإيجاد الحلول الممكنة.

كما تم التطرق إلى سير عمل مشروع الانتعاش والصمود ودعم الاستقرار المُمول من الاتحاد الاوروبي.

وانتهى اللقاء بالاتفاق على مزيد من التنسيق والتعاون لما يحقق تمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.