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الحكم المحلي تبحث مع السفارة الأمريكية سُبل دعم الدولة لتقديم الخدمات

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 أكتوبر 2019 - 15:32
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أكد الوزير بأن من أهم مجالات الدعم هو دعم عملية إرساء اللامركزية. [وزارة الحكم المحلي]
عقد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اجتماعًا الجمعة، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأعرب السفير عن التزامه بدعم الشعب الليبي عبر دعم الدولة لتقديم الخدمات، منوهًا بأن الدعم كان ولايزال يتعمق في المجالات المختلفة ومنها الإدارة المحلية ونقل الاختصاص وتشجيع القطاع الخاص الليبي ومجال الطاقة باعتبارها ركائز تسهم في دعم الاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

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ونقل المكتب الإعلامي بوزارة الحكم المحلي، عن الوزير تأكيده بأن أهم مجالات الدعم هو دعم عملية إرساء اللامركزية وتفعيل القانون “59” بشأن نقل الاختصاصات الى كل البلديات.

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