الحكم المحلي تستعرض أداء شركة خدمات طرابلس في ظل الأوضاع الراهنة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اجتماعًا الأحد، مع المدير التنفيذي لشركة الخدمات العامة طرابلس، ومدراء فروع شركة الخدمات العامة للنظافة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع تناول دور الشركة في أداء مهامها رغم الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس، والتي حالت دون قيام الشركة بمهام عملها.

كما تم التطرق إلى ما تعانيه الشركة من نقص توفر مستلزمات الوقود والديزل ونقص في المخصصات المالية ونقص العمالة.

هذا و قد أشاد معاليه بعمل الشركة وبالأخص خلال فترة عيد الأضحى رغم الظروف التي تمر بها العاصمة، مؤكدًا على معالجة وتذليل الصعاب التي تعانيها الشركة.