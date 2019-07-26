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الحكم المحلي تستعرض برامج الأمم المتحدة الإنسانية لمساندة النازحين

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 يوليو 2019 - 14:08
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بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر مع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا عدد من الملفات المتعلقة بنشاط وبرامج المنظومة الدولية في ليبيا.

وتطرق الوزير خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، إلى عدد من الملفات ذات الأهمية فيما يتعلق بنشاط الأمم المتحدة الإنساني وبرامجها لمساندة النازحين في مختلف مناطق ليبيا وشدد على أهمية الاطلاع على كافة برامج المنظومة الدولية ومتابعتها وتقييمها.

واتفقا الطرفان على ضرورة وضع جدول زمني محدد وشامل لكافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظومة الدولية في ليبيا.

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