الحكم المحلي تستعرض مع عمداء بلديات طرابلس مختنقات ملف النظافة العامة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اجتماعًا الأربعاء، مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى، وبمشاركة عدد من أعضاء لجنة أزمة النظافة العامة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاجتماع خُصِص للتباحث حول متابعة آلية نقل اختصاصات النظافة العامة للإجراءات المتخذة بالخصوص من قِبل البلديات.

وتم التطرق إلى المعوقات والمختنقات التي تواجه البلديات حالياً، من أجل تطوير الأداء .

وبحث الاجتماع سُبل التعاون بين البلديات والقطاع الخاص في مراحل التجميع والنقل والفصل للمخلفات بما في ذلك المراحل النهائية للتجميع داخل المكبات المرحلية والنهائية.