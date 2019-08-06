الحكم المحلي تُطلق برنامج غات «نحو التعافي والتنمية»

افتتح وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو، الثلاثاء، جلسة حوارية (مائدة مستديرة) بحضور وكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة هيئة الموارد المائية، وعميد وعدد من أعضاء بلدية غات، وبحضور خبير بيولوجي ومهندس من الهيئة العامة للسياحة وعدد من مدراء الادارات والمكاتب بالوزارة.

وأُعلِن خلال الجلسة عن إطلاق برنامج لتنمية مدنية غات وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة حيث قُدِمت عروض مرئية من قِبل خبراء مختصين لآثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة والخطط المقترحة لتفادي تكرار الكارثة البيئية التي مرت بها المدينة.

وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من القطاعات المختلفة بمشاركة الخبراء والمختصون ومنظمات المجتمع المدني للانطلاق في البرنامج تحت إشراف وزارة الحكم المحلي.