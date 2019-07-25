الحكومة البريطانية تُكلف «البحرية الملكية» بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة.

يأتي ذلك بعد تصاعد التوترات بين إيران وبريطانيا منذ احتجاز طهران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان:

تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف.

وأضاف:

حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها.

يُشار أن الحكومة نصحت في وقت سابق، السفن البريطانية بعدم المرور عبر مضيق هرمز وإخطار البحرية مسبقا إذا كانت تنوي المرور.

وتعمل بريطانيا على تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة والذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل “قرصنة الدولة”.