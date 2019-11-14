الحكومة الليبية المؤقتة تُجبر رحلة للخطوط الليبية متجهة إلى عمان من مطار مصراتة على النزول بمطار بنينا. عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 14 نوفمبر 2019 - 12:50 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضابالصور.. السفارة الليبية في إيطاليا تُرجع قطع أثرية مُهربة إلى ليبياباشاغا يستعرض الوضع الأمني مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلسالسفير الإيطالي لـ«باشاغا»: استهداف مطار معيتيقة بات يُزعجنالإحالة القضية إلى مجلس الأمن.. البعثة الأممية توثق استهداف قوات حفتر لمطار معيتيقة
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