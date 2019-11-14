الحكومة الليبية المؤقتة تُجبر رحلة للخطوط الليبية متجهة إلى عمان من مطار مصراتة على النزول بمطار بنينا.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 14 نوفمبر 2019 - 12:50
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