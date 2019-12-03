«الحلو» يُدين استهداف المدنيين ويدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي

أدان منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، بأشد العبارات الممكنة الغارات الجوية من قِبل طيران قوات حفتر، والتي وقعت في الأيام القليلة الماضية في أنحاء مختلفة من ليبيا، وتسببت في مقتل المزيد من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال الحلو، في بيان:

لا يزال المدنيون في ليبيا، وخاصة الأطفال، يدفعون الثمن الأعلى نتيجة لنزاعلم يبدأوه ولا يريدونه.

وأضاف:



أشعر بالصدمة بسبب هذه الهجمات المروعة التي تُشكل انتهاكًا صارخًا آخراً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وكرر منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، دعوته للجميع الإلتزام بمسؤلياتهم تجاه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وتابع: