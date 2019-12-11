«الحوار الوطني» تُناشد الرئاسي بأن يتعامل بجدية مع مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي

أصدرت منظمة الحوار الوطني، بيانًا الأربعاء، حول إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.

وجاء في البيان:

تتابع منظمة الحوار الوطني الإضراب عن العمل لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات الليبية احتجاجًا على عدم استيفاء حقوقهم المالية من الجامعات التي يعملون فيها، ومن هذه الحقوق عدم صرف علاوة التدريس ومقابل الإجازات العلمية ومقابل التأليف والنشر والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى ما قررته الدولة من زيادات في المرتبات لقطاعات وجهات أخرى متجاهلة في ذلك قطاع التعليم.

وأكدت المنظمة على الحقوق المشار إليها لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وطالبت من الجهات الرسمية في الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاههم، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل الخدمات، وأعربت عن أسفها الشديد على ما آل إليه الدارسون في الجامعات من حال بائس يُرثى له، جعلهم يشعرون بالإحباط وفقدان الأمل في المستقبل، وقد يعزون ذلك إلى أساتذتهم،، قدوتهم، بحسب البيان.

وأضافت منظمة الحوار الوطني تقول:

إن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها، ونحن في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها بلادنا من حرب مدمرة تسلط فيها البغاة والطغاة علينا، هي إن مثل هذا الإضراب لا يخدم أحدًا قبل أن يخدم هذا العدو المتسلط، فكيف أصبحتم للعدو عوناً بعد أن كنتم له ضداً؟. عليه،، فإن منظمة الحوار الوطني تدعو كل أبناء هذا الوطن المخلصين من أساتذة وموظفين في قطاع التعليم العالي إلى الانحياز الكامل إلى جانب الطالب، فهو الابن والحفيد، وهو الشقيق والصديق، وهو مشعل النور في مسيرة الحياة ومستقبل الوطن.

كما ناشدت منظمة الحوار الوطني المجلس الرئاسي بأن يخرج من حالة اللامبالاة ويتعامل مع الموضوع بجدية، ويعالج المشكلة، منوهةً بأن كثير من طلبات أعضاء هيئة التدريس ممكنة، وناشدت في نفس الوقت أعضاء هيئة التدريس بأن يوقفوا هذا الإضراب، وأن يطالبوا بحقوقهم سلمياً دون الإضرار بطلبتهم تحت كل الظروف، وأن يقدموا المثل الأعلى في الإيثار والتضحية كما عهدناهم دائمًا، وليعلموا أنه لن يضيع حق وراءه مطالب، بحسب المنظمة.