الحوثيون: سقوط 350 قتيلا ومصابا من الجنود السعوديين والإماراتيين بصواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، الاثنين، استهدافها صاروخيا، معسكرات تابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحكومة اليمنية في منطقة المخا بمحافظة تعز.

ونقلت قناة “المسيرة” اليمنية عن الجماعة قولها في بيان:

ردا على انتهاكات تحالف العدوان وأدواته العميلة في الساحل الغربي واستمراره في العدوان.. نفذت قواتنا عملية (وإن عدتم عدنا) التي استهدفت معسكرات قوات الغزاة والعملاء الضالعين في خيانة الوطن في منطقة المخا وذلك بتسعة صواريخ باليتسية وأكثر من عشرين طائرة مسيرة.

وأشار البيان إلى سقوط أكثر من 350 ما بين قتيل ومصاب منهم من جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية، إضافة إلى تدمير خمسة مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة، وتعطيل عدد من الرادارات وتدميرها إضافة إلى بطاريات الباتريوت.

وأضاف البيان: